Vencedora do Globo de Ouro, Fernanda Torres divide torcida entre rivais cariocas

Vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz de drama, Fernanda Torres entrou para a história do cinema brasileiro e encheu a mãe, Fernanda Montenegro, de orgulho. Na relação com o futebol, a artista traz um fato bem curioso. Afinal, nunca escondeu sua paixão pelo Fluminense, porém passou a torcer também pelo Flamengo ao longo dos anos.

Nesse sentido, na decisão da Libertadores de 2008 entre o Tricolor e a LDU, no Maracanã, ela resgatou sua antiga admiração pelo clube de Laranjeiras, algo que surgiu desde a infância.

“Virei Rubro-Negra, mas hoje sou de novo Tricolor em homenagem ao meu povo, pois nasci Fluminense, e à toda minha família, meus pais (Fernando Torres e Fernanda Montenegro), meu filho e todos os que estão à minha volta“, afirmou na época.

“Eu estou muito feliz porque tenho um histórico com os times [Fluminense e Flamengo]. Eu nasci Fluminense, virei casaca e aí tenho uma família de tricolores. Então, estou sendo levada de volta ao berço Fluminense, mas eu não tenho mais volta”, explicou em 2014.

Premiação histórica

No filme ‘Ainda Estou Aqui’, Fernanda Torres interpreta uma personagem inspirada na vida de Eunice Paiva, uma figura importante na história recente do Brasil. Advogada e mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva, ela passou 40 anos procurando a verdade sobre Rubens. O marido ficou desaparecido durante a ditadura militar no Brasil.

Por fim, a artista concorreu ao prêmio com nomes importantes do cinema mundial. Nicole Kidman (“Babygirl”), Angelina Jolie (“Maria Callas”), Kate Winslet (“Lee”), Tilda Swinton (“O quarto ao lado”) e Pamela Anderson (“The last showgirl”).

Veja a lista dos alguns vencedores do Globo de Ouro 2025 Melhor filme (musical ou comédia)

“Anora”

“Rivais”

“Emilia Pérez” (VENCEDOR)

“A verdadeira dor”

“A substância”

“Wicked”

Melhor filme (drama)

“O brutalista” (VENCEDOR)

“Um completo desconhecido”“Conclave”

“Dune: Parte 2”

“Nickel Boys”

“September 5”

Melhor ator de filme (drama)

Adrien Brody, “O brutalista” (VENCEDOR)

Timothée Chalamet, “Um completo desconhecido”

Daniel Craig, “Queer”

Colman Domingo, “Sing Sing”

Ralph Fiennes, “Conclave”

Sebastian Stan, “O Aprendiz”

Melhor atriz de filme (drama)

Pamela Anderson, “The Last Showgirl”

Angelina Jolie, “Maria Callas”

Nicole Kidman, “Babygirl”

Tilda Swinton, “O quarto ao lado”

Fernanda Torres, “Ainda estou aqui” (VENCEDORA)

Kate Winslet, “Lee” Melhor atriz de filme (comédia ou musical) Amy Adams, “Canina”

Cynthia Erivo, “Wicked”

Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”

Mikey Madison, “Anora”

Demi Moore, “A substância” (VENCEDORA)

Zendaya, “Rivais” Melhor filme em língua não inglesa “Tudo que imaginamos como luz” – Índia

“Emilia Pérez” – França (VENCEDOR)

“A garota da agulha” – Dinamarca

“Ainda estou aqui” – Brasil

“A semente do fruto sagrado” – Alemanha

“Vermiglio” – Itália

