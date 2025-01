Jornalista faz lista polêmica com maiores clubes da América do Sul

O jornalista Milton Neves fez um ranking com os 15 maiores clubes da América do Sul. A lista conta com clubes do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Chile e do Paraguai. Com ironia, o ex-Band também falou sobre a ausência de Flamengo e Corinthians entre suas escolhas.

Em primeiro lugar, Milton colocou o Santos, tricampeão continental. O Peixe venceu a competição em 1962, 1963 e 2011. A fim de explicar sua escolha, o jornalista destaca a equipe dos anos 60, formada por Pelé e companhia, como o “melhor time do mundo”. São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Atlético-MG, Internacional e Vasco são os outros clubes brasileiros presentes no ranking.

Finalista em três das últimas seis finais da Libertadores, o Flamengo, tricampeão da competição, contudo, ficou de fora, assim como o Corinthians, campeão em 2012. Além disso, o Grêmio também não foi citado por Milton. Sobre a opção, o jornalista o Rubro-Negro e o Alvinegro.

“É bom ressaltar que, apesar de não aparecerem na lista, Corinthians e Flamengo estão, sim, entre os 15 (os XV de Piracicaba e de Jaú rsrsrsrsrs)”, ironizou Milton em seu blog no Uol.

Confira o ranking completo, de acordo com Milton Neves:

1º- Santos

2º- Boca Juniors (ARG)

3º- River Plate (ARG)

4º- Peñarol (URU)

5º- São Paulo

6º- Independiente (ARG)

7º- Palmeiras

8º- Estudiantes (ARG)

9º- Botafogo

10º- Atlético-MG

11º- Olimpia (PAR)

12º- Nacional (URU)

13º- Internacional

14º- Colo-Colo (CHI)

15º- Vasco

