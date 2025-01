Cruzeiro se aproxima de desfecho positivo em tratativas por Fabrício Bruno

As conversas entre Cruzeiro e Flamengo envolvendo o zagueiro Fabrício Bruno progrediram. As tratativas tiveram um avanço entre o último sábado e domingo, após o Rubro-Negro acenar positivamente para a segunda proposta dos mineiros. Assim, as partes concordaram com um encontro, nesta segunda-feira (6), quando deve haver a finalização do negócio. A informação é dos jornalistas Venê Casagrande e Samuel Venâncio.

Em um primeiro momento, a diretoria do clube carioca rejeitou a primeira oferta da Raposa, que girava em torno de R$ 31 milhões. Contudo, houve uma investida mais atrativa, no último final de semana. Assim, o Cruzeiro provavelmente deve desembolsar algo em torno de R$ 40 milhões pela contratação de Fabrício Bruno. O acerto ainda envolve uma quantia a mais, se as metas previstas em contrato forem alcançadas.

Cruzeiro tem êxito em destravar negociação com o Flamengo

Houve um prolongamento das tratativas entre os clubes por quase um mês. O defensor expôs o desejo de retornar à Raposa, já que foi onde iniciou sua trajetória profissional. O principal motivo para o jogador concordar com a transferência se explica pela mudança de condição dentro do elenco. Afinal, ele deixou de ser titular e se tornou uma opção útil no banco de reservas. Simultaneamente, o clube mineiro avaliou a necessidade de se reforçar com um zagueiro com condições de estar entre os 11 iniciais.

Fernando Diniz, técnico da Raposa, tem o interesse em comandar o atleta já há algum tempo. A propósito, o treinador entrou na negociação ao conversar com Fabrício Bruno anteriormente, quando as tratativas ainda estavam em estágio embrionário. Além disso, o próprio jogador e o seus representantes contribuíram para o avanço das negociações. José Boto, novo diretor executivo do Rubro-Negro, e Alexandre Mattos, CEO de futebol do Cruzeiro foram os responsáveis por conduzir a operação.

O vínculo do zagueiro com o Flamengo, a princípio, expira no final de 2028.

Passagem inicial pela Raposa

Caso haja o acerto entre os clubes, será um reencontro de Fabrício Bruno com o Cruzeiro. Afinal, ele iniciou sua carreira nas categorias de base do clube. Sua primeira experiência no elenco principal foi em 2016 até que foi emprestado a Chapecoense. Posteriormente, em 2019, o defensor atuou em 26 jogos, na temporada em que houve o rebaixamento dos mineiros.

