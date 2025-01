Flamengo busca ‘arrumar a casa’ antes de reapresentação

O Flamengo tenta definir as situações de jogadores antes mesmo de quarta-feira (8), quando o elenco principal se reapresenta para a pré-temporada. O Rubro-Negro vai seguir em busca de reforços pontuais para 2025, porém precisa definir os futuros do zagueiro Fabrício Bruno e do atacante Wesley.

A começar pelo zagueiro Fabrício Bruno. O Flamengo aceitou a segunda oferta e encaminhou a venda do defensor para o Cruzeiro. Os clubes, aliás, têm reunião nesta segunda-feira para sacramentar a negociação. O Rubro-Negro, por sinal, não fará jogo duro.

Assim, sem Fabrício Bruno e David Luiz, o Flamengo, afinal, trata a defesa como uma das prioridades no mercado. Além disso, o diretor José Boto segue em busca de um substituto para Gabigol, que não renovou o contrato e também acertou com o Cruzeiro. O clube tenta agilizar a situação para a pré-temporada nos Estados Unidos.

Wesley é outro que virou alvo de clubes. O jogador está nos planos do técnico Filipe Luís para 2025, vem recendo propostas do exterior. O Flamengo, aliás, recusou ofertas do Aston Villa e Everton, da Inglaterra, além do Milan, da Itália, e tenta manter o lateral até o Mundial, em junho.

Também no mercado, o Rubro-Negro ainda monitora as posições de lateral direita, meia e ponta. O meia procurado deve ter características do clássico “camisa 8”. O clube, porém, não será intenso no mercado nesta janela. Afinal, o orçamento previsto do Flamengo no início deste ano era de R$ 3 milhões. O clube adiantou a janela de janeiro no meio do ano passado por conta das lesões, além da compra do terreno para construção do estádio no Gasômetro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.