Joia do Flamengo, Ryan Roberto tem apenas 16 anos e multa milionária

O Flamengo goleou o Cruzeiro-PB por 5 a 0, no último domingo (5), pela primeira rodada da Copinha, maior competição de base do Brasil. Um dos destaques da vitória foi o atacante Ryan Roberto, que entrou no segundo tempo e fechou a vitória tranquila. O jogador é considerado uma joia do clube, com multa de 50 milhões de euros (R$ 316 milhões) para o exterior. Com apenas 16 anos, ele tem contrato até 2027 com a equipe carioca.

Após a vitória, Ryan Roberto comentou a sensação de atuar pela Copinha e ser o jogador mais novo do elenco rubro-negro. Além disso, o garoto comentou sobre o fato da torcida pedir a entrada do jogador.

“Sensação inexplicável estrear na Copinha, sendo o atleta mais novo do elenco, poder fazer um gol. Não tenho palavras para explicar o que estou sentido agora. Torcida maravilhosa, apoiando desde o início. Só tenho a agradecer a Deus e à minha família”, disse Ryan Roberto, em entrevista à ‘CazéTV’.

Normalmente, o pedido da torcida acontece na transição para o profissional, porém a expectativa pelo jovem é muito grande. Diante disso, o Flamengo adota cautela para não acelerar o ritmo com Ryan e já se protegeu dos olhares dos outros clubes.

Ryan “amassa” na base

Ryan Roberto chegou ao Flamengo em 2023 e conquistou a Brasil Soccer Cup Sub-15. Na campanha do vice na Copa 2 de Julho Sub-15, o atacante fez oito gols em 10 jogos e foi o craque do torneio. Em 2024, ele também se destacou na conquista da Adidas Cup no Ninho do Urubu. Além disso, também em 2023, o garoto foi pela primeira vez para a Seleção Brasileira de base.

No ano passado, ele, entretanto, sofreu uma entorse no ligamento colateral medial do joelho, mas voltou a atuar na Adidas Cup em dezembro e se destacou com cinco gols e duas assistências em cinco partidas. Ryan, aliás, marcou contra o Arsenal na final, vencida pelo time inglês por 3 a 1.

A promessa tem como características a velocidade e o drible, além de, ter muita facilidade para superar seus adversários. Tem tudo para brilhar na Copinha.

