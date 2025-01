O Palmeiras encara o Santa Cruz-AC nesta segunda-feira (6/1), às 21h30, na Arena Barueri, pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha. O Verdão vem de uma sonora goleada de 9 a 0 em cima do Náutico-RR, e lidera o Grupo 19, enquanto o time do Acre conseguiu arrancar um empate contra o Oeste. A Voz do Esporte fará a transmissao desta partida. A cobertura começa às 20h45 (de Brasília). Este jogo terá a narração de Christopher Henrique.