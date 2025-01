Neymar ‘vigia’ Bruna Biancardi em câmera de casa: ‘Tô de olho’

Neymar mostrou todo o seu senso de humor nas redes sociais ao compartilhar uma imagem em que “vigia” a noiva, Bruna Biancardi.

A modelo está grávida do segundo filho do casal. Enquanto Bruna estava no quarto de Mavie, a primeira filha deles, Neymar filmou a cena.

O jogador do Al-Hilal publicou a imagem nos stories, com a legenda: “Tô de olho, @brunabiancardi”. Em seguida, adicionou emojis de risos.

Nova filha

Neymar se prepara para ser pai novamente em breve. A informação foi confirmada pelo jornalista Léo Dias, no Natal. A brincadeira que circula na casa do craque é: “Ah, Neymar vai ser papai de novo. Vem aí mais um herdeiro.”

Atualmente, Neymar é pai de Davi Lucca, de 13 anos, Mavie, de 1 ano, e Helena, de 6 meses, fruto de um breve relacionamento do jogador com Amanda Kimberlly.