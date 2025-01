Com recorde de expulsões no Vasco, João Victor promete melhora em 2025

Nesta segunda-feira (06), o elenco do Vasco se reapresentou no CT do Almirante. O defensor João Victor falou com a imprensa após a primeira atividade de 2025. Ele ficou marcado no ano passado por quatro expulsões, sendo o recordista entre os atletas do futebol brasileiro.

João, que chegou a ficar na reserva sob o comando de Ramón Díaz, encerrou a temporada anterior como titular. Agora, observa seus antigos companheiros Léo e Maicon deixarem o clube. Para disputar posição na equipe, que será comandada por Fábio Carille, chegam Lucas Freitas e Lucas Oliveira.

“É óbvio que não queria ser expulso nenhuma vez. Algumas expulsões aconteceram por outros erros; tentei ajudar de alguma maneira. Fui muito intenso, cometi as faltas e fui expulso. Mas tenho em mente que não quero ser expulso nenhuma vez este ano, principalmente com cartão vermelho direto. Os três cartões amarelos são algo mais natural, mas o vermelho direto é o que quero evitar em 2025”, disse João.

Aliás, o jogador também relembrou que foi Carille quem o promoveu aos profissionais em 2019 e comentou sobre a nova experiência de trabalhar com ele novamente.

“É um cara que admiro muito e que trabalha bastante o setor defensivo. Isso é algo de que gosto e, às vezes, sinto falta: treinar para aprimorar ainda mais o posicionamento corporal, a saída de bola, a marcação em escanteios. Acho que temos que melhorar bastante nesses aspectos. Então, no meu ponto de vista, é muito importante ele estar aqui. Acredito que vai somar muito para a gente, especialmente no setor defensivo. Depois que tudo se encaixar na defesa, o ofensivo começará a fluir naturalmente”, concluiu o defensor vascaíno.

Vasco estreia dia 11

Todavia, o Vasco estreia no estadual no dia 11 de janeiro, quando enfrentará o Nova Iguaçu, em São Januário, sua casa. No entanto, o mando de campo, portanto, será do adversário.

