Rio Branco-AC x Corinthians: onde assisitir, escalações e arbitragem

O Corinthians vai em busca da manutenção do 100% de aproveitamento na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta terça-feira (07), às 17h, o Timão enfrenta o Rio Branco do Acre, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela segunda rodada do torneio.

O Coringão começou na competição com vitória contra o Gazin Porto Velho. Com isso, uma vitória contra os acreanos e um novo tropeço dos rondonienses garantem o Timão na próxima fase da Copinha. Já o Estrelão precisa pontuar para se manter vivo no torneio.

Onde assistir

A partida será transmitida pela Cazé TV, no YouTube e no streaming Amazon Prime.

Como chega o Rio Branco-AC

A derrota na estreia para o Santo André fez com que os acreanos alcançassem uma marca negativa no torneio. Somada à edição do ano passado, esse foi o quarto revés consecutivo do Estrelão. Para tentar reverter o retrospecto, o Rio Branco deve ir com o mesmo time que começou a partida na primeira rodada.

Como chega o Corinthians

Após estrear com a vitória sobre o Porto Velho, a expectativa é que o Timão entregue mais uma boa partida. Para garantir a classificação à próxima fase, Orlando Ribeiro pode fazer duas alterações. Ruan Victor deve começar o jogo na vaga de Caio Garcez e Caraguá, cotado para jogar na estreia, pode ser uma opção no lugar de Vitinho Dourado.

RIO BRANCO-AC x CORINTHIANS

Data e horário: 7/1/2025, 17h (de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

RIO BRANCO-AC: Janderson; Ray Silva, Darlan, Nickson e Gabriel; José, Vitor Hugo e Érik; Matheus, Kekeu e Kikinha. Técnico: Eriano Santos.

CORINTHIANS: Kauê, Caipira, Ruan Victor, Fernando Vera e Denner; Bahia, Vitinho Dourado (Caraguá) e Luiz Eduardo, Luiz Fernando, Nicolas e Gui Negão Técnico: Orlando Ribeiro.

Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário

Auxiliares: José Lucas de Cândido de Souza e Welber Venâncio da Silva.

