Internacional se aproxima de acerto com o volante Ronaldo

O Internacional está próximo de confirmar seu primeiro reforço para a temporada que se aproxima. A bola da vez é o volante Ronaldo, que atuou pelo Juventude em 2024 e também era alvo de interesse do Vitória. No entanto, o Colorado venceu a concorrência.

A expectativa é de que o jogador assine um contrato de até duas temporadas. Ronaldo está livre no mercado, pois seu vínculo com o Juventude terminou, ou seja, chegará ao Internacional sem custos de transferência. Outro fator que pesa positivamente para o acerto é a oportunidade de trabalhar novamente com Roger Machado.

LEIA MAIS: Internacional oficializa venda de Gabriel Carvalho para o futebol da Arábia

O volante e o treinador já trabalharam juntos no Bahia, quando Roger Machado esteve à frente do time há quase quatro anos, e não no Juventude, equipe que o técnico comandou em 2024. Além disso, Ronaldo começou sua carreira no Flamengo e passou ainda por Atlético-GO, Bahia, Shimizu S-Pulse antes de acertar com o Juventude.

Internacional segue em busca de reforços

Além de Ronaldo, que pode atuar em duas funções na volância (como primeiro ou segundo volante), o Internacional busca no mercado dois zagueiros, um lateral-esquerdo, um segundo volante e um atacante. Bernabei, lateral-esquerdo, segue sendo a prioridade.

