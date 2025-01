Palmeiras goleia novamente e avança à 2ª fase da Copinha

Arena Barueri, na noite desta segunda-feira (6/1), o Palmeiras enfrentou o Santa Cruz, do Acre, pela segunda rodada do Grupo 19 da Copinha São Paulo. Na estreia, diante do Náutico de Roraima, venceu por 9 a 0. Desta vez, diante de um adversário mais fraco, novamente não encontrou dificuldades para uma nova goleada. Riquelme Fillipi (dois), Figueiredo, Arthur e Agner marcaram os gols.

O Palmeiras chega, assim, aos seis pontos e já está classificado para a segunda fase. O Santa Cruz está em terceiro, com um ponto, e ainda tem chances de classificação. O Oeste, que venceu o Náutico de Roraima por 6 a 0, é o segundo colocado, com quatro pontos. O Náutico, com zero, já está eliminado. Na última rodada, o Palmeiras enfrenta o Oeste, e o Santa Cruz encara o eliminado Náutico.

E tome gol do Palmeiras

O Palmeiras já começou mostrando serviço com uma cabeçada de Riquelme no travessão aos quatro minutos e um chute perigoso de Luighi pouco depois. Era o prenúncio do que viria. Aos 16 minutos, Allan recebeu pela esquerda e cruzou para a cabeçada de Riquelme Fillipi, que estava desmarcado e nem saiu do chão para deslocar o goleiro Denilson e fazer 1 a 0.

Aos 37 minutos, o Verdão chegoi ao segundo gol. O lateral-direito Gilberto foi ao fundo e cruzou para mais uma cabeçada certeira de Riquelme Fillipi. Já aos 43, Figueiredo recebeu na intermediária, desmarcado. A marcação não chegou e ele arriscou de fora da área para fazer um golaço.

No segundo tempo, Figueiredo fez um lançamento preciso que encontrou Arthur desmarcado pela esquerda. Ele chutou de primeira para fazer mais um belo gol para o Alviverde. O Palmeiras ficou em cima, mas o goleiro Denilson, o melhor do Santa Cruz, fez uma série de boas defesas, evitando uma goleada acachapante. Mas não conseguiu evitar o gol de Agner, que escorou um cruzamento da direita. 5 a 0.

