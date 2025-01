Palmeiras não descarta negociar Rony, mas impõe condição

Um dos jogadores mais cobiçados nesta janela de transferência, o atacante Rony ainda não sabe onde vai jogar em 2025. O Palmeiras não se opõe a negociar seu camisa 10, mas impõe uma condição para liberar o atleta. Afinal, a diretoria do Verdão quer receber uma proposta vantajosa antes de abrir negociações pelo jogador.

Nos últimos dias, Rony recebeu uma sondagem do Fluminense e despertou o interesse do Atlético-MG. Contudo, o Palmeiras ainda não recebeu nenhuma oferta oficial pelo jogador. O Verdão, aliás, deseja uma venda em definitiva e descarta emprestar o atacante neste momento. Uma troca de jogadores com outras equipes não é vista como movimento interessante, mas a diretoria não descarta.

Rony está no Palmeiras desde 2020, quando o clube desembolsou seis milhões de euros (o equivalente a R$ 28 milhões na cotação do período). O seu contrato com o Verdão é vigente até o final de 2026, e o clube é dono de 50% do seu passe.

O jogador, por sua vez, também não fará jogo duro para sair, mas terá que ser convencido por um projeto sólido e uma oferta salarial vantajosa. Tanto ele quanto seus representantes acreditam que o jogador ainda tem um status importante no cenário do futebol brasileiro. Rony também entende que a chegada de Paulinho e Torres no Verdão pode diminuir seu espaço no clube e vê com bons olhos uma mudança de ares.

Rony no Palmeiras

Rony tem uma grande história no Palmeiras. Afinal, são 283 jogos pelo Verdão, com 70 gols, sendo 23 deles na Libertadores. Ele é o maior artilheiro do Alviverde na competição continental. Em 2022, terminou como goleador na temporada com 23 gols e era titular absoluto. Contudo, nos últimos anos, ele vem perdendo espaço.

Na última temporada, o jogador marcou 10 gols em 63 jogos. Ele e Flaco López se revezaram no comando de ataque, e ambos terminaram 2024 criticados. Contudo, o Palmeiras já indicou que vai permanecer com o argentino.

