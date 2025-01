Corinthians inicia pré-temporada com base mantida, mas sem reforços

Os jogadores do Corinthians se reapresentam na manhã desta terça-feira (7/1), no CT Joaquim Grava, para iniciar a pré-temporada de 2025. A comissão técnica e alguns funcionários do Timão já iniciaram o trabalho nesta segunda (6/1) e deram sequência ao planejamento para o início das competições.

Contudo, na reapresentação, a diretoria do Corinthians conseguiu seu principal objetivo neste começo do ano: manter a base do time que encerrou 2024. O Timão não gostaria de perder nenhum titular que terminou o Campeonato Brasileiro com nove vitórias seguidas e entende que este grupo pode ser competitivo neste início de temporada.

As baixas do Corinthians não foram tão significativas. A de maior repercussão foi a do lateral-direito Fagner, emprestado ao Cruzeiro. Contudo, o jogador não vinha sendo titular, já que perdeu espaço com Ramón Díaz e viu Matheuzinho assumir o setor. Além dele, deram adeus ao Timão o atacante Pedro Henrique, cedido ao Ceará, e o trio Caetano, Ruan Oliveira e Matheus Araújo, que ficou sem contrato.

Corinthians sem reforços neste início de 2025

Em contrapartida, o Corinthians não anunciou nenhum reforço para a próxima temporada. O clube deseja contratar um zagueiro canhoto e também analisa reforços para as laterais, meio e ataque. Contudo, não existe nenhuma negociação avançada ou próxima de um desfecho positivo.

Até o momento, o Timão conseguiu ”reforços caseiros” como a renovação de contrato de Romero e Carrillo, além de estender o empréstimo de Maycon junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Agora, a tendência é que a diretoria intensifique a procura no mercado atrás de contratações pontuais.

