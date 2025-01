Santos consegue liberação de JP Chermont da Seleção sub-20

O Santos enviou um pedido à CBF e conseguiu a liberação do lateral-direito JP Chermont da Seleção Brasileira sub-20. O jogador estava convocado para defender a Amarelinha no Sul-Americano da categoria e perderia a primeira fase do Campeonato Paulista. Agora, o atleta deve ser opção de Pedro Caixinha no Estadual.

A competição será realizada na Venezuela. O Brasil estreia no dia 24 de janeiro, contra a Argentina. Mas o hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 será disputado entre os dias 4 e 16 de fevereiro. Assim, caso a Seleção Brasileira chegue até a etapa final do torneio, o lateral-direito desfalcaria o Peixe até a décima rodada do Paulistão, voltando apenas nos últimos dois jogos da fase de grupos, contra Inter de Limeira e Noroeste.

Chermont teria que se apresentar nesta terça-feira (7/1) para iniciar a preparação para o torneio. Contudo, ele trabalhou com o restante do elenco do Santos nesta manhã, indicando que vai permanecer com o elenco.

Aliás, o jogador vai disputar a vaga neste início de temporada com Hayner. Além deles para a posição, o clube acertou recentemente a contratação de Godoy e tem ainda Aderlan, que se recupera de lesão.

Outro jogador do Santos, convocado para defender a Seleção Brasileira sub-20, é Jair. O zagueiro, entretanto, tem negociações avançadas com o Botafogo e pode deixar o Peixe. A operação contará com a chegada de Tiquinho Soares, de 33 anos, ao Alvinegro Praiano, na próxima semana, quando os contratos serão assinados.

