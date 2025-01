Estudo do Vasco mostra que 777 deixou dívida de mais de R$ 50 milhões

A diretoria do Vasco concluiu um relatório interno sobre o um ano e nove meses de gestão da 777 Partners à frente da SAF do clube. Assim, o estudo mostra que a empresa pagou somente 18% dos valores referentes a negociações por transferências de jogadores, aquisição de direitos econômicos, luvas e comissões a empresários. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que a 777 comandou o futebol do clube carioca de agosto de 2022 a maio de 2024. Desde então, uma liminar suspendeu os direitos societários da empresa norte-americana e entregou oficialmente o controle da SAF ao clube associativo.

Durante esse período, o Vasco contratou 35 jogadores. Com isso, essas transações geraram despesas futuras, como parcelas a serem depositadas aos clubes de origem e pagamentos de luvas previstos no contrato. Diante disso, a empresa deixou de pagar R$ 51,2 milhões. Além disso, o clube devia R$ 5,4 milhões aos jogadores do elenco em luvas e bônus.





Um desses casos foi o de Puma Rodríguez. A gestão de Pedrinho quitou uma dívida de R$ 3,5 milhões junto ao Nacional, do Uruguai, para impedir o possível transferban. Algo que poderia causar o impedimento da inscrição de novos jogadores.

Por fim, no momento, a diretoria tem tentado renegociar os passivos, estender prazos e buscar acordos, porém ainda há conversas pela frente. O clube acumula dívidas de atletas que já saíram, como foi Serginho, que tem cerca de R$ 900 mil para receber.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.