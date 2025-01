Garro se reapresenta no Corinthians após ser indiciado por homicídio culposo

O meio-campista Rodrigo Garro se reapresentou nesta terça-feira (7/1) junto com os seus outros companheiros de equipe. Eles deram início à pré-temporada do Corinthians. Apesar de iniciar as atividades com os outros jogadores, o argentino vem ganhando atenção especial do Timão após ser indiciado por homicídio culposo. Ele se envolveu em um acidente automobilístico no último final de semana, quando deixou um homem morto.

O camisa 10 do Timão retornou ao Brasil nesta segunda-feira (06/1) e deixou o Aeroporto de Guarulhos sem falar com a imprensa. Mesmo sendo investigado na Argentina, o jogador foi liberado para retornar e seguir seu trabalho no Corinthians. Por sua vez, o Timão não planeja uma coletiva ou qualquer entrevista para falar sobre o caso no momento.

Garro dirigia uma Dodge Ram e atropelou Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, que viajava em uma motocicleta Guerrero 110. O jogador, aliás, testou positivo para ingestão de bebida alcoólica e não teve ferimentos graves. Neste momento, a investigação, afinal, segue como homicídio culposo (quando não há intenção de matar). No entanto, as condições podem mudar de acordo com as provas recolhidas.

Aliás, o jogador acabou enquadrado no artigo 84 do Código Penal, que trata da condução imprudente e negligente de veículo automotor. Por isso, a carteira de habilitação do meia foi suspensa. A diretoria do Corinthians tem oferecido assistência a Garro após o ocorrido.

Garro segue como opção para estreia no Paulista

Agora, o Timão e o meia aguardam os próximos passos da investigação. Até lá, o jogador segue trabalhando e deve ser opção para Ramón Díaz na estreia pelo Campeonato Paulista, no dia 16 de janeiro, contra o RB Bragantino, fora de casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.