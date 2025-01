Gabigol marca gol no primeiro treino do Cruzeiro nos EUA; veja o lance

O atacante Gabriel Barbosa, Gabigol, é a principal contratação do Cruzeiro e vem atraindo grandes olhares no mundo da bola. No primeiro treino da Raposa, no Legacy Hotel, na IMG Academy, na Flórida, nos Estados Unidos, não foi diferente. O atacante mostrou seu talento e marcou um gol durante a atividade.

No lance, Gabigol recebeu passe de Lucas Silva, dominou com a perna direita, ajeitou a bola para a esquerda e finalizou no canto. O goleiro Aragão não teve como impedir o gol. Antes disso, Gabigol já havia dado uma assistência para o volante Lucas Silva.

Uma publicação compartilhada por Cruzeiro (@cruzeiro)

Gabriel fez parte do time vencedor na atividade. O goleiro Cássio, os defensores Lucas Villalba e Marlon, além dos meio-campistas Lucas Silva, Eduardo, Vitinho e Walace completaram o grupo.

O Cruzeiro terá dois jogos em Orlando: no dia 15 de janeiro, enfrentará o São Paulo, no Inter&Co Stadium. Já no dia 18 de janeiro, jogará contra o Atlético, também no mesmo estádio.

