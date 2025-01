São Paulo perde seis jogadores com mais de 20 jogos em 2024

O São Paulo passa por uma reformulação, mas vem conseguindo evitar a saída dos jogadores considerado titulares. Tirando Welington, todos os outros que terminaram a temporada passada na equipe principal seguem no elenco. Contudo, cerca de seis atletas, que tiveram uma boa quantidade de minutos no ano passado e eram alternativas recorrente de Zubeldía, deixaram o clube.

Por exemplo, Rato, com 41 partidas, Nestor e Michel Araújo, com 38 jogos cada, deixaram o clube. O primeiro assinou com o Vitória, enquanto os outros dois vão defender o Bahia em 2025. Além disso, Galoppo, que atuou em 28 partidas, foi emprestado ao River Plate, enquanto Rafinha (22 embates) não renovou seu contrato e voltou ao Coritiba, clube que o revelou.

As saídas fazem parte do objetivo do São Paulo de abrir espaço na folha salarial. O clube entende que precisa reduzir em cerca de R$ 1,5 milhão por mês, para a chegada de reforços. Até este momento, o Tricolor anunciou apenas a chegada de Oscar. Ele já se junta ao elenco que se reapresenta na quarta-feira e viaja para os EUA para pré-temporada.

Para suprir a saída de Welington, o São Paulo tem tudo encaminhado para trazer dois nomes para a lateral mesquerda. Enzo Díaz está a caminho do Brasil para assinar contrato com o Tricolor e já vai viajar para os Estados Unidos com o restante da delegação. Já Wendell assinou um pré-contrato com o clube para chegar em julho, mas a diretoria do Soberano negocia uma liberação imediata do atleta.

