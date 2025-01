Neymar exibe fotos de passeio com a família

De volta à Arábia Saudita, Neymar teve um dia de turista com Bruna Biancardi e Davi Lucca, seu filho mais velho. O trio aproveitou momentos de diversão no Boulevard World, parque saudita com atrações de diversos países do mundo.

Nas imagens do passeio, divulgadas na última segunda-feira (6), o camisa 10 do Al-Hilal aparece sorridente ao lado de Biancardi. O jogador também exibiu uma foto de Davi Lucca, além de vídeos durante o momento de lazer.

Recentemente, as famílias de Neymar e de Biancardi estiveram reunidas para comemorar a virada de ano. Os clãs passaram o Réveillon em Dubai, nos Emirados Árabes.

Atualmente, o casal vive a expetativa pela chegada da segunda filha do casal. O anúncio da gravidez foi feito durante a comemoração de Natal. Será o quarto herdeiro do jogador, que já conta, além de Davi Lucca, de 12 anos, com Mavie, de 1 ano (primeira filha de Neymar e Bruna) e Helena, de seis meses.

Veja publicação de Neymar:

Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Retorno de Neymar aos campos

Além do momento de paz fora de campo, Neymar também poderá voltar a disputar uma sequência de jogos após mais de um ano. Depois de se recuperar de uma grave lesão no joelho, o jogador acabou sentindo um problema muscular logo após o seu retorno. Com isso, precisou perder os jogos realizados na reta final de 2024.

Contudo, a tendência é que o camisa 10 esteja em campo pelo Al-Hilal na segunda quinzena de janeiro.

