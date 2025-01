Com um a menos, Barra vence e complica Internacional na Copinha

O Barra SC venceu o Internacional por 1 a 0 na tarde desta terça-feira (7), pela segunda rodada do Grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida foi em Guarulhos. Ambas as equipes estrearam na competição com derrotas por 1 a 0. Dessa forma, são os primeiros três pontos do time de Santa Catarina no campeonato.

O gol saiu aos oito minutos do primeiro tempo, depois de uma cobrança de escanteio pelo lado direito, Lucas Vargas finalizou de cabeça e balançou as redes. Depois desse lance, as equipes ainda tiveram algumas boas chances de marcar mais gols por alguns minutos, mas depois a partida esfriou até o intervalo.

No segundo tempo, o Colorado buscou algumas alterações para tentar o empate. Aliás, a equipe ainda ficou com um jogador a mais quando Lucas Vargas, o autor do gol do Barra, foi expulso com o segundo amarelo depois de atrapalhar a reposição de bola do goleiro Diego. Assim, com um a mais, o Colorado assustou aos 37 minutos, quando Henrique finalizou na trave direita. No entanto, o Barra respondeu logo depois, aos 39, quando colocou uma bola no travessão.

Com o resultado, o Barra SC segue vivo em busca de uma classificação para a próxima fase da competição. A equipe somou três pontos e ocupa a 3° posição. Por outro lado, o Colorado soma duas derrotas nas duas rodadas. Ou seja, não pontuou, está na quarta colocação e aguarda resultado do outro jogo do grupo para saber se ainda tem chances de classificação. Em caso de vitória do Flamengo-SP, o Inter estará eliminado com uma rodada de antecedência.

Na próxima rodada, o Barra busca a classificação diante do América de Pedrinhas. Já o Internacional enfrenta o Flamengo-SP.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.