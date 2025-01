River Plate torna oficial a contratação de Galoppo

Contratação aventada há algumas semanas, a chegada do meio-campista Galoppo ao River Plate, por empréstimo do São Paulo, se tornou oficial nesta terça-feira (7).

Através dos seus canais de comunicação, o Millonario divulgou imagens do meia de 25 anos assinando o vínculo até o fim do ano. Nos termos da negociação, uma cláusula de compra obrigatória foi inclusa no valor de três milhões de dólares. Na cotação de momento, este valor equivale a R$ 18,2 milhões.

Nas primeiras palavras após sua introdução, Galoppo se mostrou feliz de integrar o plantel do técnico Marcelo Gallardo. Em especial, com a possibilidade de disputar o Mundial de Clubes, de formato novo, no meio do ano. A saber, o time argentino está no Grupo E ao lado de Inter de Milão, Monterrey-MEX e Urawa Reds, do Japão.

“Estou feliz por chegar ao River. Esperamos que seja um grande ano e que lutemos por títulos. Estou motivado com o Mundial de Clubes”, destacou.

Além de reforçar o elenco riverista, a chegada de Galoppo também significou uma vitória nos bastidores para a diretoria da representação de Núñez. Isso porque o Boca também monitorava a situação do jogador que se formou na base de La Boca e, inclusive, já demonstrou, em publicações nas redes sociais, ser torcedor do arquirrival.

Da expectativa a frustração

Após a passagem na base do Boca Juniors, o meio-campista argentino despontou como profissional no Banfield. Entre 2019 e 2021, ele se consolidou como figura importante do clube da Grande Buenos Aires e gerou forte interesse do São Paulo. Não por acaso, o clube paulista fez o investimento de seis milhões de dólares (R$ 32 milhões, na época da aquisição) para tirá-lo da Argentina.

Depois de viver a reta final de 2022 em adaptação, Galoppo começou bem o ano seguinte e chegou a ser, durante o Paulistão, o artilheiro do São Paulo. Porém, com uma séria lesão ligamentar no joelho, ele jamais conseguiu recuperar o protagonismo de outrora. Ao todo, foram 60 jogos com dez gols e quatro assistências no Tricolor.

