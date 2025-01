O São Paulo vai em busca da manutenção do 100% de aproveitamento no Grupo 11 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta terça-feira (07), às 19h(de Brasília), o Tricolor encara o Picos, do Piauí, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela segunda rodada do torneio. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, à partir das 18h (de Brasília). E com a bola rolando, a narração é de Christian Rafael