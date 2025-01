Liziero não viaja com São Paulo para pré-temporada

O São Paulo viaja nesta semana para iniciar a pré-temporada na próxima quinta-feira (09), em Orlando. Entretanto, Liziero não fará parte do grupo que vai para os Estados Unidos. O volante fica no Brasil para resolver o seu futuro.

O jogador tem contrato com o Tricolor até o meio do ano. Porém, as partes já decidiram que o vínculo não será renovado e Liziero deixará o clube. Para não sair de graça, o São Paulo busca outro clube para realizar a negociação ainda nesta janela de transferência.

O volante tinha conversas avançadas com o Sport, mas que esfriaram nos últimos dias. Porém, os planos de São Paulo quanto ao jogador não mudaram. Além de Liziero, Orejuela e Méndez, que não fazem parte dos planos do clube para o ano, não integram a delegação que vai à Orlando.

Liziero é cria das categorias de base do Tricolor. Após ter estreado no profissional em 2017, se firmou na equipe em 2018. A partir de 2022, passou por uma série de empréstimos. Primeiro ao Internacional, depois com o Coritiba e, por último, para o Yverdon, da Suíça. Na metade de 2024 retornou ao São Paulo e, com as lesões de Alisson e Pablo Maia, virou opção para Luis Zubeldía. O jogador atuou em 11 partidas e marcou um gol na última temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.