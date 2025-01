Atlético define o Mineirão como ‘Casa Provisória’ no começo de 2025

O Atlético iniciou a troca do gramado da Arena MRV, que será substituído por grama sintética em 2025. Com isso, o clube mineiro oficializou o Mineirão como sua casa para os primeiros jogos da temporada.

A negociação entre as partes já estava em andamento há alguns dias. Após uma primeira proposta e ajustes subsequentes, as partes chegaram a um acordo. Assim, o Atlético disputará os jogos contra Democrata, América, Athletic e Itabirito no Gigante da Pampulha.

A última vez em que o Galo atuou no Mineirão ocorreu em agosto do ano passado, quando enfrentou o Fluminense e perdeu por 2 a 0 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Troca de gramado na Arena MRV

O Atlético iniciou a substituição do gramado da Arena MRV, trocando a grama natural pela sintética. A Total Grass será a responsável pela execução do trabalho, que tem previsão de duração de 90 dias.

