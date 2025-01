John Kennedy se despede do Fluminense: ‘Sempre será minha casa’

Após ser anunciado pelo Pachuca, do México, John Kennedy se despediu do Fluminense na tarde desta terça-feira (7). O atacante vai por empréstimo até o fim de 2025 e, através das redes sociais, disse que não é um adeus.

“Obrigado Fluminense Football Club e sua torcida apaixonada! Obrigado por ser meu lar e me acolher por tantos anos desde a minha chegada! Queria, antes de mais nada, fazer um agradecimento especial a Xerém! E a cada funcionário que está lá e faz do Fluminense ainda mais gigante todos os dias! Se hoje cheguei aqui, devo muito a tudo que vivenciei e aprendi lá! Obrigado diretoria, atletas e funcionários da equipe profissional!”, iniciou o jogador.

“Juntos vivemos muitas lutas e conseguimos, com muita dedicação, corrigir a injustiça de 2008 e marcar nosso nome na história do clube! Está na hora de viver novos desafios, e vou em frente com a consciência tranquila de que entreguei meu máximo pelo clube! Sempre lembrarei com carinho dos clássicos e dos títulos da base até a conquista da Libertadores de 2023!!! Mas isso não é um adeus, pois o Fluminense sempre será minha casa! Por isso digo até logo… Carrasco ou urso, sempre serei um Mlk de Xerem! Saudações Tricolores!”, finalizou.









John Kennedy pelo Fluminense

Revelado em Xerém, John Kennedy foi o herói do título do Fluminense na Libertadores em 2023, pelo gol decisivo na vitória por 2 a 1 contra o Boca Juniors, no Maracanã. Além disso, também teve papel de destaque em todas as fases do mata-mata.

Em sua trajetória com a camisa do Tricolor carioca, o atleta de 22 anos atuou em 112 partidas, marcando 21 gols, além de seis assistências. Na última temporada, acumulou problemas extracampo e não rendeu o esperado, perdendo espaço na equipe.