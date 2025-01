Corinthians vence Rio Branco-AC e garante vaga na segunda fase da Copinha

Maior campeão da Copinha, o Corinthians segue mostrando a sua força na edição de 2025. Na tarde desta terça-feira (07), o Timão venceu o Rio Branco-AC por 3 a 0, em Santo André. Luiz Fernando, Denner e Dieguinho marcaram os gols alvinegros.

Com o resultado, o Corinthians está classificado para as quartas de final da competição, junto com o clube da casa. Já os acreanos chegaram à sua segunda derrota seguinte nesta edição e estão eliminados, junto com o Porto Velho, da Copinha.

Logo no começo da partida, o Timão abriu o marcador. Aos 11′, Gui Negão subiu após levantamento na área, cabeceou, Janderson defendeu e o Luiz Fernando aproveitou o rebote para marcar. Quem imaginou que o jogo ficaria no controle alvinegro, se enganou. O Rio Branco se mandou para cima e alternou em oportunidades ao longo do primeiro tempo, mas não conseguiu empatar.

O caminho usado no primeiro tempo aconteceu na etapa final. Logo aos dois minutos, Caipira cruzou na área, a bola passou por todo mundo e sobrou para Denner bater bonito e marcar o segundo. O Rio Branco voltou a assustar, mas parou em boas defesas de Kauê.

Novamente, a bola cruzada na área resultou em gol alvinegro. Após cobrança de escanteio, a bola rebateu em Gabriel e sobrou para Dieguinho, que pegou de primeira e marcou o terceiro, para fechar o placar.

Próximos passos

Com a vitória, o Corinthians vai para a última rodada dependendo de um empate contra o Santo André para ficar com a primeira colocação do Grupo 27. O Ramalhão venceu o Porto Velho nesta terça e também está classificado à próxima fase. O duelo acontece na próxima sexta-feira (10), às 17h. Já o Rio Branco fecha sua participação antes, às 14h45, contra o clube rondoniense, no duelo dos eliminados.

