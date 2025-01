Vini Jr pega gancho de dois jogos por expulsão contra o Valencia

O Comitê de Competições da Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF) puniu Vini Jr com dois jogos de suspensão após expulsão no duelo contra o Valencia. Na ocasião, em partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Espanhol, o brasileiro agrediu o goleiro Dimitrievski após provocação.

Com a decisão, o atual melhor jogador do mundo não estará em campo pelo time merengue nas partidas contra o Las Palmas e Valladolid, nos dias 19 e 25 de janeiro, respectivamente. Portanto, ele poderá atuar na Supercopa da Espanha. A semifinal, contra o Mallorca, acontece na próxima quinta-feira (9).

O incidente foi classificado como “violência esportiva”, sendo enquadrado no artigo 130 do Código Disciplinar da Federação Espanhola de Futebol. Como Cesar Soto Grado, árbitro da respectiva partida, não classificou o ato como uma “agressão”, a punição foi menor do que se imaginava. Porém, mesmo assim, segundo o jornal “Marca”, o Real Madrid vai recorrer da decisão.





Detalhes da expulsão de Vini Jr

A jogada que ocasionou a expulsão do atacante ocorreu aos 32 minutos da segunda etapa. Na ocasião, os Merengues ainda perdiam para o Valencia até que o goleiro Dimitrievski e Vini Jr se desentenderam. O arqueiro se aproximou do oponente e reclamou de uma tentativa de forçar a marcação de um pênalti.

Posteriormente, tocou as costas do brasileiro e supostamente o seu cabelo. Irritado com a atitude, o camisa 7 do Real Madrid reagiu com um empurrão que depois acertou o rosto de Dimitrievski. Em um primeiro momento o árbitro não estava atento ao lance, mas o VAR interveio. O atacante também reclamou desta ocorrência e o juiz Soto Grado apresentou o cartão vermelho, mas pela agressão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.