Paul Pogba no Criciúma? Site do clube é hackeado com anúncio fake

O site do Criciúma foi hackeado nesta terça-feira (7) e uma matéria com o anúncio do jogador francês Paul Pogba para 2025 foi publicada. O fato inusitado rendeu muitas brincadeiras nas redes socias com a contratação aleatória e improvável.

A nota falsa dizia: “Paul Pogba é do Tigre! Criciúma surpreende o mundo do futebol e anuncia a contratação bombástica do craque francês”. Porém, a matéria saiu do ar minutos depois. Após rescindir seu contrato com a Juventus, Pogba ficou disponível no mercado, mas foi suspenso por doping e só poderá retornar aos gramados em março de 2025.

O jogador, inclusive, está conversando com outro clube brasileiro, o Corinthians. Anteriormente quase descartado, segundo o jornalista Leandro Quesada, o acordo entre as partes está próximo e “pode acontecer a qualquer instante”.

Por outro lado, o Criciúma pode não ter o Pogba, mas já anunciou cinco contratações para a temporada. Rebaixado para a Série B, o Tigre terá o meia Luiz Henrique, que estava no Goiás, o volante Morelli, emprestado junto ao Maringá, os meias Juninho e Matheus Trindade, além do atacante Talisson, após empréstimo junto ao Bragantino.

