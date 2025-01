Santos prepara pacotão de reforços antes de estreia no Paulistão

O Santos segue se movimentando no mercado de transferências e prepara um pacotão de reforços para anunciar antes da estreia no Campeonato Paulista. O Peixe espera até cinco jogadores até o dia 16 de janeiro, quando encara o Mirassol, pela primeira rodada do Estadual.

Um deles é Thaciano, que trocou o Bahia pelo Santos. Na compra, o Peixe topou encerrar algumas dívidas do clube baiano, diminuindo, assim, o montante que vai ser pago. Nesta terça-feira (7/1), em sua entrevista de coletiva, o técnico Pedro Caixinha teceu elogios ao jogador e se mostrou ansioso para trabalhar com o meia.

Outro reforço muito aguardado na Baixada Santista é Tiquinho. Aos 33 anos, ele foi envolvido na operação de venda de Jair ao Botafogo, mas ainda está de férias. Assim, ele dificilmente estará apto para a estreia no Campeonato Paulista.

Além disso, o Santos prepara o anúncio de dois zagueiros. Luisão, que chegou do Novorizontino, já treina no CT Rei Pelé, mas ainda não foi apresentado oficialmente. Já Zé Ivaldo, que estava no Cruzeiro, apareceu no CT Rei Pelé , passou por exames médicos e será mais um a reforçar o elenco.

Por fim, Godoy, do Athletico-PR, também é aguardado para reforçar o plantel santista. Ele chega para brigar por uma vaga na lateral direita com Chermont neste início.

O número, aliás, poderia ser maior, mas o Santos desistiu da contratação de Thiago Maia. A operação, de cerca de 6,5 milhões de euros (R$ 40,9 milhões na cotação atual), estava sendo avaliada como complexa e envolvia dois clubes (Internacional e Flamengo).

Santos segue de olho no mercado

Contudo, se engana quem acredita que o Santos vai parar por aí. A diretoria segue no mercado em busca de mais reforços para a temporada e acredita que ainda precisa de caras novas para suportar o difícil ano que terá pela frente.

