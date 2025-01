Francana x Atlético-MG, pela Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Pela 3ª rodada da Copinha, Francana e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, pelo Grupo 5. Assim, com uma derrota e um vitória na competição, o Galo precisa vencer para garantir vaga na próxima fase do torneio. Mas um empate também pode classificar o time mineiro, dependendo do outro resultado do grupo. Por outro lado, a Francana só tem chances em caso de vitória. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV, da Globo.

Como chega a Francana

Com apenas um empate e uma derrota na Copinha, a equipe paulista amarga a lanterna do Grupo 5, mas ainda pode se classificar para a próxima fase em caso de vitória sobre o Galo. Para isso, precisa contar com uma derrota ou empate do Nova Iguaçu em sua respectiva partida. O técnico Luis Gustavo Silva deve seguir com a base da equipe que vem atuando nos últimos jogos, afinal, até o momento, não há sinais de desfalques na equipe.

Como chega o Atlético-MG

Após perder na primeira rodada para o Guarani, por 2 a 1, o Galo se recuperou ao vencer o Nova Iguaçu por 1 a 0 na última rodada. Portanto, ocupando a segunda colocação do Grupo 5, depende apenas de si para avançar à próxima fase da Copinha. Uma vitória garante uma vaga ao time mineiro, mas em caso de empate, deverá torcer por uma derrota ou empate do Nova Iguaçu contra o Guarani. Provavelmente sem mudanças, o técnico Leonardo Silva deve repetir a equipe que venceu o time carioca.

FRANCANA: Michel; Gabriel Soares, José Eduardo, Christian Danton e Luan; Hugo, Kauã Paula, Gabriel Vitor e João Victor; Enilton e Rikelme. Técnico: Luis Gustavo Silva

ATLÉTICO-MG: Pedro Cobra; Lucas Souza, Vitão, Kazim e Kauan Guilherme. Pedro Oliveira, Jhonathan e Índio. Pedro Ataíde, Gabriel Pfeifer e Alisson Souza. Técnico: Leonardo Silva

Árbitro: Pietro Dimitrof Stefanelli

Assistentes: Ricardo Pavanelli Lanutto e Claudio Rafael Ribeiro

Analista de vídeo: Luis Alexandre Nilsen

