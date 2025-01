Grêmio negocia saída de goleiro Caíque para o Criciúma

O Grêmio está em negociações com o Criciúma pelo goleiro Caíque. O Imortal recusou a primeira oferta e os catarinenses realizaram uma nova investida de R$ 500 mil. Assim, a proposta agradou ao clube gaúcho, que deve manter ainda 30% dos seus direitos econômicos. O arqueiro deve assinar contrato com o Tigre válido por dois anos.

O clube catarinense aguarda a concretização das tratativas ainda nesta quarta-feira (07), já que a posição é uma das principais carências. Isso porque o titular Gustavo tem conversas para se transferir para o Juventude e ainda haverá a provável saída de Alisson. Com isso, o técnico Zé Ricardo, a princípio, deve contar somente com Kauã, recém promovido das categorias de base.

Com a provável saída de Caíque, Marchesín se tornaria titular absoluto da meta gremista, enquanto Gabriel Grando e Adriel disputariam a vaga de reserva imediato. Desde a sua chegada em 2023, a última temporada de Caíque foi a mais participativa, com 16 jogos. Ele intercalou entre titular e reserva no começo do ano, também pelo rendimento irregular do companheiro argentino. O cenário se repetiu na sequência de 2024, com o rodízio na posição adotado por Renato Gaúcho.

Grêmio mapeia o mercado em busca de zagueiros e atacantes

Outro foco da diretoria gremista é a contratação de zagueiros e atacantes. Para o setor defensivo, o Imortal fez uma proposta de empréstimo por Arboleda ao São Paulo. A intenção era desembolsar 500 mil dólares (pouco mais de R$ 3 milhões na cotação atual). Entretanto, a avaliação do Tricolor Paulista é de que a oferta não foi atrativa e a recusou. Mas as partes seguem em tratativas.

No setor ofensivo, Niclas Eliasson, do AEK, da Grécia, voltou a ser um potencial reforço como nas duas janelas anteriores. Assim como a oferta feita por Arboleda, a diretoria do Grêmio tenta um empréstimo do atacante, com pagamento de 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões na cotação atual) e a opção de compra ao final do vínculo por 3,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 22 milhões na cotação atual).

