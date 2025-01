West Ham anuncia demissão do técnico Julen Lopetegui

O West Ham United anunciou nesta quarta-feira (8) a demissão de Julen Lopetegui do comando técnico do time.

“Os resultados da primeira metade da temporada 2024/25 não atenderam às ambições do clube, por isso, foram tomadas medidas alinhadas aos nossos objetivos”, informou o clube em comunicado oficial, destacando que a comissão técnica do treinador espanhol também foi dispensada.

“A direção agradece a Julen e sua equipe pelo trabalho realizado durante sua passagem pelo West Ham e deseja sucesso no futuro”, concluiu o comunicado.

Lopetegui assumiu o time em julho de 2024, para a vaga deixada por David Moyes. Em 22 jogos à frente dos Hammers, obteve 7 vitórias, 5 empates e 10 derrotas, com 26 gols marcados e 44 sofridos. Dessa maneira, o técnico deixa o clube na 14ª posição da Premier League 2024/25.

Além disso, uma coletiva de imprensa programada com Lopetegui para esta quarta-feira foi cancelada pela manhã. O treinador já vinha sendo alvo de críticas, especialmente após as goleadas sofridas por 5 a 0 para o Liverpool e 4 a 1 para o Manchester City em sequência.

Lopetegui permaneceu apenas seis meses no comando da equipe e acabou sendo demitido após um desempenho abaixo das expectativas. Ao mesmo tempo, o treinador vai receber cerca de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) pela rescisão, correspondentes ao valor do contrato que tinha até junho de 2026, com opção de renovação por mais um ano.

West Ham trabalha para buscar substituto

Nas últimas horas, Graham Potter surgiu como o principal candidato para assumir o cargo. “O processo para nomeação de um substituto está em andamento”, informou o West Ham.

Por fim, além de Graham Potter, ex-Chelsea, o nome do treinador português Paulo Fonseca, ex-Milan, também está sendo especulado nos Hammers.

