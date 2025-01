Conselheiro do Peñarol revela acordo por jogador do Fluminense

O conselheiro do Peñarol, Marcelo Solomita, revelou em entrevista à rádio “Carve Deportiva” que está acertando a contratação de um jogador do Fluminense. Trata-se do meia David Terans. A entrevista, divulgada nesta quarta-feira (8), dá conta de que já há acordo entre os clubes para a transferência do jogador.

“Nosso clube tem um acordo com o Fluminense e isso já adianta muito. Agora a bola está com o jogador. Terans nos pediu uns dias para decidir e para ver o que é o melhor para ele”, revelou o conselheiro.

Solomita seguiu, afirmando que Terans tem o desejo em voltar ao Peñarol. Afinal, o jogador de 30 anos esteve emprestado pelo Atlético-MG entre 2020 e 2021 ao clube uruguaio.

“Ele tem o desejo de jogar no Peñarol. Não é torcedor do Peñarol, mas se sentiu muito cômodo em sua passagem no clube. Além do mais, o Peñarol valoriza sua contratação”, encerrou.

No Fluminense, Terans não encontrou seu espaço, no entanto. Contratado junto ao Pachuca-MEX para a temporada 2024, ele atuou em apenas 17 partidas, anotando um gol e uma assistência no período. Ele estava com o elenco que se reapresentou nesta quarta, mas a tendência é, de fato, pela sua saída.

