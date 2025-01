Vini Jr presenteia cantora Ludmilla com item especial: ‘Te amo’

O atacante Vini Jr, do Real Madrid, presenteou a cantora Ludmilla com uma camisa personalizada do Real Madrid, com direito à dedicatória. O jogador e a autora de hits como ‘Cheguei’ e ‘Rainha da Favela’ nutrem uma forte amizade e aproveitam momentos juntos quando as agendas dos dois permitem.

Ludmilla exibiu o presente recebido através de seu perfil no Instagram. A cantora agradeceu ao jogador e declarou o seu carinho pelo melhor jogador do mundo, eleito no prêmio Fifa The Best.

“Te amo”, escreveu Lud, que teve na dedicatória a seguinte frase: “Para a melhor. Lud, com muito carinho”.

Vini repostou em seu perfil a publicação, também com a frase de amor pela amiga, que foi uma das atrações da festa de aniversário do atacante no ano passado. Ela também participou de outros momentos de lazer com o jogador, inclusive uma partida de futebol com amigos do camisa 7 do Real Madrid.

Vini Jr recebe suspensão na Espanha

O Comitê de Competições da Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF) puniu Vini Jr com dois jogos de suspensão após expulsão no duelo contra o Valencia. Na ocasião, em partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Espanhol, o brasileiro agrediu o goleiro Dimitrievski após provocação.

Com a decisão, o atual melhor jogador do mundo não estará em campo pelo time merengue nas partidas contra o Las Palmas e Valladolid, nos dias 19 e 25 de janeiro, respectivamente. Portanto, ele poderá atuar na Supercopa da Espanha. A semifinal, contra o Mallorca, acontece na próxima quinta-feira (9).

Números de Vini Jr na temporada

Atualmente, Vini Jr soma 22 jogos, 13 gols e nove assistências na temporada 2024/25.

