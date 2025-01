Segunda festa de casamento de Hulk teve grandes atrações e orçamento milionário

As comemorações pelo casório entre Hulk e Camila Ângelo foram prolongados. Após a primeira celebração que teve caráter religioso, a segunda festa ocorreu, na noite da última terça-feira (07), em um resort em João Pessoa, capital da Paraíba. Assim, para disponibilizar atrações impactantes como em grandes festivais, SPA, manicure e até buffet com ostras no cardápio, o casal gastou cerca de R$ 20 milhões.

Hulk e Camila escolheram três shows de estilos diferentes para comandar a festa. Em um primeiro momento, o grupo de pagode Sorriso Maroto foi quem se apresentou. Em seguida, o cantor de forró Wesley Safadão e o fechamento ficou com o axé da Bahia, representado por Xanddy. Para aproveitar a celebração, Camila trocou o vestido com cauda de sereia para uma peça semelhante, porém curta e prata. A noiva também alterou o visual e optou por um coque, o qual lhe possibilitou um maior conforto.

Festa promovida por Hulk e amada

O evento para celebrar o casamento do atacante do Atlético com Camila destacou-se pelo luxo e por maior parte do investimento ser centralizado a uma decoração fascinante. Estiveram presentes, aliás, 500 convidados entre personagens do esporte e até da música. Além disso, o cerimonialista Jaeder Barreto afirma que foram necessários 40 dias para construir o planejamento.

A elegância de alguns itens como louças únicas, desenhadas por uma artista indiana de Mumbai, conquistaram os convidados. Tapetes da renomada tapeçaria francesa Aubusson, que se notabilizou por estilos florais, dominaram o salão de festas. Além disso, os banheiros contaram com objetos de alto padrão como peças de autoria de Tânia Bulhões e toalha de seda.

A propósito, a cerimônia envolveu a participação de 500 profissionais e 92 empresas. A organização teve a disposição serviço de concierge na entrada do local e identificação por biometria facial. Os padrinhos do casório receberam uma caixa dourada com champanhe, gravata, taça e um porta-joia com pintura à mão e sincronismo com a decoração da festa. A primeira comemoração do casamento ocorreu, na última sexta-feira (03), na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, cidade natal do atacante.

