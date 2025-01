Fluminense, enfim, se reapresenta; Ganso é a única ausência

O grupo principal do Fluminense, composto pelos jogadores que disputaram a última rodada do Brasileirão de 2024, retornou das férias e se apresentou na tarde desta quarta-feira (8) no CT Carlos Castilho para dar início à pré-temporada sob o comando do técnico Mano Menezes.

A única ausência foi do meia Paulo Henrique Ganso. Afinal, segundo o próprio clube, o jogador teve problemas logísticos. Já quanto aos reforços, os únicos foram o goleiro Marcelo Pitaluga e o volante Hércules.

Ao lado do técnico Mano Menezes e do diretor de futebol, Paulo Angioni, o presidente Mário Bittencourt deu as boas-vindas aos atletas no auditório do CT. Após uma breve reunião e orientações gerais, os jogadores realizaram testes na fisiologia e exercícios na academia.

O trabalho, aliás, é integral. A programação prevê atividades pela manhã e pela tarde até sábado (11), enquanto no domingo (12) os jogadores trabalham em período único. Enquanto o elenco principal encara a pré-temporada, o outro grupo, comandado pelo auxiliar da comissão permanente Marcão, defende o Fluminense nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

A estreia do Tricolor na competição será no domingo, às 19h (de Brasília), quando enfrenta o Sampaio Corrêa no estádio de Moça Bonita, em Bangu, pela primeira rodada do estadual.

Confira os jogadores que se apresentaram

Goleiros: Fábio e Marcelo Pitaluga.

Laterais: Samuel Xavier, Guga e Fuentes.

Zagueiros: Thiago Silva e Thiago Santos.

Meias: Facundo Bernal, Martinelli, Hércules, Nonato, Lima, Arias, Renato Augusto e Terans.

Atacantes: Cano, Keno, Kauã Elias e Serna.

