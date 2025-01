Cruzeiro vence São Carlos e garante vaga na próxima fase da Copinha

O Cruzeiro venceu o São Carlos por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira (8), em partida válida pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o triunfo, a Raposa garantiu sua classificação para a próxima fase, somando sete pontos. O Real Brasília, que também avançou no Grupo 13, conquistou cinco pontos.

O jogo

A partida começou com ambas as equipes tentando chutes de fora da área. No entanto, o Cruzeiro se mostrou mais eficiente, criando mais chances claras, especialmente com Gui Meira. O São Carlos também pressionava, mas o time celeste se destacava. A eficiência da Raposa foi evidente no final do primeiro tempo: aos 34 minutos, Kenji recebeu um lançamento e chutou cruzado para abrir o placar. Um minuto depois, aos 35, Jhosefer roubou a bola no ataque e ampliou.

No segundo tempo, o Cruzeiro manteve o bom desempenho, enquanto o São Carlos melhorou sua defesa. A equipe adversária continuou buscando chutes de fora da área, mas sem sucesso.

E agora?

Agora, o Cruzeiro aguarda os resultados do Grupo 14 para definir seu adversário na próxima fase. A situação no grupo é a seguinte: o America-RJ, com seis pontos, enfrenta a Portuguesa, que soma quatro. Já o Atlético-GO, com um ponto, joga contra o Itapirense, que ainda não pontuou e já está eliminado.

