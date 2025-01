Atlético apresenta aumento da dívida e não prevê data para regularização

O Atlético apresentou, nesta quarta-feira (8), a atualização da dívida do clube, com um aumento de R$ 90 milhões em 2024, em comparação com o último balanço. Atualmente, o Galo deve R$ 1,4 bilhão. A SAF, por sua vez, ainda não tem um plano para quitar esse valor.

O aumento inclui valores relativos ao PROFUT (Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro) e ao PERSE (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos).

“A dívida ia diminuir com o planejamento, mas investimos mais do que o previsto, o que acabou aumentando. O planejamento estratégico oferece diversas alternativas. Como é uma decisão do Conselho, estamos analisando as opções”, afirmou o CEO do Galo, Bruno Muzzi, durante reunião com a imprensa na sede de Lourdes.

O planejamento inicial da SAF, aliás, previa a quitação da dívida até 2026. No entanto, esse prazo não será cumprido. Agora, o novo prazo estipulado é 2028, mas sem um plano definido. O aumento da dívida em relação aos últimos balanços ocorreu devido aos investimentos mais altos no futebol.

