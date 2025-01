Barcelona leiloa itens usados por Messi, Neymar e outros craques

O Barcelona anunciou o leilão de itens do clube usados por grandes craques de sua história. Entre os itens disponíveis estão bancos e armários que pertenceram a nomes como Lionel Messi, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Romário, Maradona e outros atletas. A abertura para os lances ocorrerá em janeiro.

Devido a raridade dos itens do leilão, fechado em parceria com o site Goldon, os lances mínimos serão altos. O armário utilizado por Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, começa com o valor de 100 mil dólares (cerca de R$ 600 mil). Já o de Neymar fica na casa dos 40 mil dólares (cerca de R$ 245 mil na cotação atual. Itens usados por Luis Suárez e Romário iniciam com valor de, pelo menos, 20 mil dólares (aproximadamente R$ 122 mil). O item mais caro, contudo, será a mobília de Messi. O móvel pode ser adquirido, inicialmente, por 350 mil dólares (R$ 2,1 milhões).

Nomes como Maradona, Piqué e Pep Guardiola, destaques em diferentes momentos da história do clube, terão os itens por eles utilizados leiloados com valor inicial de 200 mil dólares (cerca de R$ 1,2 (milhões).

Com a reconstrução do Spotify Camp Nou, o Barcelona também vai vender as bandeiras e os escudos localizados em frente aos bancos de reservas. Fotografias de escalações históricas que venceram a Liga dos Campeões também estarão disponíveis no leilão.