Ex-atacante do Internacional cobra dívida milionária do clube

O atacante Mikael deu entrada em uma ação na Justiça contra o Internacional. O jogador, que defendeu o clube entre 2022 e 2023, cobra uma dívida de aproximadamente R$ 2 milhões. Ele alega falta de pagamentos referente a rescisão contratual. As informações são do ge.

De acordo com a publicação, o acordo entre o clube e o atacante garantia o pagamento de 15 parcelas de R$47.475,92. Porém, Mikael afirma que o Colorado quitou apenas quatro. O contrato do jogador com o Internacional era válido até 30 de junho de 2023. Pelo descumprimento, o atacante deseja receber o valor integral do acordo estabelecido, avaliado em R$ 2,3 milhões.

Contratado em 2022, Mikael atuou apenas 10 minutos com a camisa do Internacional. O jogador, na época comandado por Mano Menezes, não agradou e acabou tendo o vínculo rescindido no início de 2023.

A ação do jogador é mais uma que o Internacional precisará enfrentar na Justiça. Atualmente, Flamengo e Cruzeiro movem processos na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para cobrar pagamentos pelas vendas de Thiago Maia e Wesley, respectivamente