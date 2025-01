Flamengo eleva o tom e afirma que agência não pode impedir construção de estádio

O Flamengo criticou duramente as tentativas de interferência no debate sobre a construção de seu estádio. O projeto está planejado para a região do Gasômetro, próximo ao Centro do Rio de Janeiro. O clube enfatizou que a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro (Agenersa) não tem competência para “pretender impedir” a iniciativa.

O clube enviou um ofício à Agenersa como resposta às manifestações do órgão em dezembro de 2024. No documento, o Flamengo afirmou que adquiriu o terreno em São Cristóvão por meio de desapropriação via hasta pública, promovida pela Prefeitura do Rio. Atualmente, o processo está em tramitação na 8ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado. Além disso, o clube reforçou que não reconhece a Agenersa como responsável por impor condições ou estabelecer responsabilidades sobre o uso do imóvel.

Por outro lado, a Agenersa cobrou diálogo para tratar da segurança relacionada à construção do estádio na região. Em resposta, o Flamengo destacou um Termo de Compromisso firmado em 2012 entre o Estado do Rio de Janeiro e a antiga Companhia Distribuidora de Gás (CEG), hoje Naturgy. Segundo o documento, a empresa deveria desocupar o Gasômetro em três etapas, no prazo máximo de quatro anos. No entanto, o clube pontuou que o acordo está atrasado desde 2016 e ainda não foi cumprido.

Nota da Agenersa sobre o caso com o Flamengo

A Agenersa esclareceu que exerce sua função de regular a segurança e adequação do serviço público de distribuição de gás canalizado. Além disso, afirmou que sua atuação zela pelos bens que atendem aproximadamente 400 mil usuários. A construção no local, segundo a agência, depende de uma solução para a transferência da infraestrutura existente. Por fim, informou que essa questão deve ser negociada entre Flamengo e Naturgy, com mediação da Agenersa e do Estado do Rio de Janeiro.

