Fluminense aguarda por Canobbio e prepara para anunciar atacante

O Fluminense segue forte no mercado de negociações, buscando apagar a temporada ruim de 2024 e voltar a brigar por títulos nacionais e internacionais. Assim, a diretoria prepara o anúncio da chegada do atacante Canobbio, agora ex-Athletico.

Os clubes, aliás, já alinharam acordos pela negociação e o atacante uruguaio é aguardado no Rio de Janeiro ainda nesta semana para realizar exames e assinar contrato com o Tricolor Carioca. Por outro lado, a cria do Fluminense, também jogador de ataque, Isaac, foi envolvido na transferência e defenderá o Furacão. Ele já está em Coritiba e assinará vínculo em definitivo.

LEIA MAIS: Fluminense, enfim, se reapresenta; Ganso é a única ausência

Assim, aos 26 anos, Canobbio defendeu o Athletico nas últimas duas temporadas e segue sendo presença constante na seleção uruguaia, sob comando de Marcelo Bielsa. Ele será o nono estrangeiro do elenco tricolor. Nesse momento, o clube está no limite permitido pela CBF de atletas por partidas.

Carreira de Canobbio até chegar ao Fluminense

Todavia, Canobbio foi formado pelo Fénix-URU, onde teve destaque, e chegou ao Peñarol, atraindo atenção do Athletico-PR. O clube pagou R$ 5,7 milhões aos uruguaios na negociação, sendo a maior contratação da sua história na ocasião. Ele marcou 18 gols e 16 assistências em 140 partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.