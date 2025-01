Grêmio se reapresenta para a pré-temporada com ausência de Villasanti

Nesta quarta-feira (08), o Grêmio teve seu primeiro contato com o técnico Gustavo Quinteros. Afinal, o elenco se reapresentou e iniciou os trabalhos para a temporada que está por vir. Assim, passaram por uma bateria de testes físicos e exames. No entanto, o volante Villasanti, com conjuntivite, e o goleiro Adriel, foram ausências.

O jogador paraguaio acabou liberado e será reavaliado nesta quinta. Ele interessa ao Palmeiras, mas o Grêmio o considera um atleta muito importante no elenco. Além disso, o próprio Gustavo Quinteros quer o convencer a permanecer no time gaúcho.

Quanto ao goleiro, Adriel informou ter um desconforto na apresentação, conforme divulgado pela própria assessoria de imprensa do Imortal. O goleiro voltou de empréstimo do Bahia e foi reintegrado ao elenco.

Apesar das ausências, o vice-presidente de futebol, Alexandre Rossato, falou com o elenco na abertura da temporada. O comandante Gustavo Quinteros também conversou com os atletas no vestiário do CT Luiz Carvalho. Em 2025, o Grêmio disputará a Recopa Gaúcha, o estadual, Copa do Brasil, Sul Americana e o Campeonato Brasileiro.

