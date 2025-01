Em grande jogo, Flamengo é surpreendido e sofre virada do Zumbi na Copinha

Flamengo surpreendeu-se com a excelente equipe do Zumbi nesta quarta-feira (08), pela segunda rodada da Copinha São Paulo de Juniores, ao perder por 2 a 1. O Rubro-Negro abriu o marcador com um gol contra, após Gusttavo aplicar uma bonita lambreta em seu marcador na linha de fundo. Na sequência, lançou a bola na área, mas o goleiro não conseguiu afastar, e a bola bateu no zagueiro João Gabriel, entrando para o gol: 1 a 0.

A virada, aliás, começou ainda na primeira etapa. Uma linda finalização de fora da área resultou em Caio Barone dando o rebote para a frente da área, e Ruan se antecipou para bater e empatar: 1 a 1. Assim, o segundo gol foi marcado ainda na etapa inicial. Tudo começou quando a bola foi lançada na área do Flamengo. Ruan fez um corta-luz e deixou a bola limpa para Cauã bater no canto e virar o marcador: 2 a 1.

LEIA MAIS: Flamengo eleva o tom e afirma que agência não pode impedir construção de estádio

Contudo, o Flamengo ainda teve uma penalidade máxima ao seu favor no finalzinho da partida, mas Germano pegou muito embaixo da bola e isolou praticamente a cobrança. O time, portanto, seguiu pressionando, mas não conseguiu empatar.

Classificação e próximo jogo do Flamengo

Com o resultado, o excelente time do Zumbi chegou aos seis pontos e assumiu a liderança do Grupo 23. Já o Flamengo, que venceu na rodada inicial, manteve os três pontos. São Bernardo, sendo a equipe da casa, e o Cruzeiro, da Paraíba, somam um ponto cada.

Todavia, a próxima partida do Rubro-Negro será no dia 11. Enfrentará o São Bernardo-SP, com jogo marcado para às 21h45 (de Brasília), com transmissão pelo canal Sportv.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.