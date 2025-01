Copinha SP: veja os resultados e os classificados desta 4ª feira (8/1)

A rodada desta 4ª feira, 8/1, da Copa São Paulo, serviu para definir os classificados de três grupos. Assim, no Grupo 1, o Botafogo confirmou o primeiro lugar com campanha 100%. Mas o Votorantim assegurou em segundo, avançando à segunda fase. O mesmo aconteceu com Criciúma e Mirassol no Grupo 3. Mas ambos se enfrentaram e entraram em campo já classificados, com vitória catarinense por 2 a 0. No Grupo 13, se garantiram Cruzeiro e Real Brasília.

Nos demais grupos, jogos da segunda rodada e uma grande surpresa. Afinal, os alagoanos do Zumbi enfrentaram o Flamengo e venceram por 2 a 1, com o Fla perdendo um pênalti nos acréscimos. Contudo, vale dizer que time carioca disputou a competição com sua equipe Sub-17, e o Zumbi aproveitou muito bem a situação. Mas quem fez bonito foi o Grêmio. Afinal, com mais uma vitória assegurou um lugar na próxima fase.

Mas outros times que garantiram classificação à segunda fase nesta quarta-feira: Sport, Referência, Juventus e Ceará. Enfim, veja abaixo, o resumão da rodada da Copinha.

Jogos desta 4ª feira, 8/1, da Copinha

Grupo 1

Fast 0 x 4 Floresta

Votuporanguense 0x1 Botafogo

Classificação: 1º Botafogo, 9 pontos (classificado). 2º Votuporanguense, 6 (classificado). 3º Floresta, 3 (eliminado);4º Fast, zero (eliminado)

Grupo 4

Capitão Poço 2 x 1 Rio Branco-ES

Mirassol 0x2 Criciúma

Classificação: 1º Criciúma, 9 pontos; 2º Mirassol 6 (classificado);3º Capitão Poço, 3 (eliminado); 4º Rio Branco-ES, zero (eliminado)

Grupo 13

Real Brasília 3 x 1 Imperatriz

São Carlos 0 x 2 Cruzeiro

Classificação: 1º Cruzeiro, 7 pontos (classificado); 2º Real Brasília, 5(classificado); 3º São Carlos, 4 (Eliminado); 4º Imperatriz, zero (Eliminado)

Grupo 20

Boavista 0 x 5 Sport

Referência 1 x 0 FC Cascavel

Classificação: 1º Sport e Referência, 6 pontos (classificados); 3º CXascavel e Boavista, zero (eliminados)

Grupo 21

Atlético Guaratinguetá 0 x 0 Vitória da Conquista

Porto Vitória 0 x 1 Grêmio

Classificação: 1º Grêmio, 6 pontos (classificado); 2º Porto Vitória, 3; 3º Atlético Guaratinguetá e Vitória da Conquista, 1.

Grupo 23

EC São Bernardo 0 x 0 Cruzeiro-PB

Zumbi 2×1 Flamengo

Classificação: 1º Zumbi, 6 pontos (classificado); 2º Flamengo, 3; 4º São Bernardo e Cruzeiro-PB, 1.

Grupo 25

Ituano 2 x 1 Carajás

São Bento 0 x 3 Fortaleza

Classificação: 1º Fortaleza e Ituano, 4 pontos; 3º Carajás e São Bento, 1

Grupo 31

Juventus-SP 5 x 0 Portuguesa Santista

Trindade 0 x 3 Ceará

Classificação: 1º Juventus e Ceará, 6 pontos (classificados); 3º Trindade e Portuguesa Santista, zero (eliminados)

