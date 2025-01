Quando começam os estaduais pelo Brasil em 2025?

A bola vai rolar para os campeonatos estaduais em 2025! A partir do próximo sábado (11), começam 12 torneios em diversos estados do Brasil. Com o início das competições, teremos os primeiros clubes da elite do futebol brasileiro em campo neste ano.

O principal estadual que começa neste final de semana é o Carioca. 12 clubes disputam o torneio, com a novidade do Maricá, caçula da competição, que abre o campeonato contra o Botafogo. O atual campeão brasileiro, junto com Flamengo, Fluminense e Vasco, iniciará com um time alternativo, já que os elencos principais se reapresentaram há poucos dias.

No Nordeste, mais três equipes da Série A entram em campo. Na Bahia, o Vitória abre o estadual contra o Barcelona de Ilhéus, no sábado (11). Já o Tricolor começa sua trajetória no domingo (12), contra a Jacuipense, fora de casa.

Também no sábado, começa o Pernambucano. Representante na elite, o Sport visita o Afogados no sertão. No mesmo dia, o Náutico encara o Petrolina, nos Aflitos, e o Santa Cruz, no primeiro jogo do torneio, enfrenta o Decisão.

Sem representantes na Série A, os campeonatos Catarinense e Paranaense também começam no final de semana com clássicos. Em Santa Catarina, o Joinville recebe o Figueirense. Já no estado vizinho, Athletico e Paraná Clube, que retorna à elite, se enfrentam na Ligga Arena.

A bola também vai começar a rolar em Alagoas, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Em outros estados, a competição começa na próxima semana. O Paulista tem início marcado para o dia 15. Já a estreia no Mineiro será dia 18. O Gaúcho, por sua vez, abre os trabalhos apenas no dia 22 deste mês.

