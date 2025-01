Look usado por Alcaraz em reapresentação do Flamengo custou quase R$ 15 mil

Carlos Alcaraz se tornou um dos assuntos mais comentados da reapresentação do Flamengo na última quarta-feira (8), no CT Ninho do Urubu. O motivo? Seu estilo, digamos, controverso. A escolha do look da contratação mais cara da história do clube dividiu opiniões nas redes sociais e chamou atenção pelo valor investido por Charly.

O meio campista surgiu no CT com o cabelo pintado de roxo e uma roupa toda em tom amarelo, da marca Balenciaga – famosa pelo estilo excêntrico. A repercussão despertou curiosidade em internautas quanto ao valor da peça usada por Charly, que está avaliada em R$ 14 mil no site da loja.

A camisa amarela de algodão, com pequenos detalhes em azul, custou R$ 9 mil ao bolso do meia rubro-negro. Já a bermuda, idêntica à camiseta, está avaliada em R$ 5 mil. A peça mais barata do site da Balenciaga é uma cueca boxer preta, no valor de R$ 1.500.

Repercussão nas redes sociais

O nome do argentino chegou a figurar entre os assuntos mais comentados do ‘X’ momentos após a publicação do Flamengo. O estilo de Charly dividiu opiniões, mas despertou mais rejeição do que aceitação entre torcedores. Alguns o compararam com o personagem ‘Thanos’, da série ‘Roud 6’, pelo uso do cabelo roxo.

“Alcaraz está achando que faz parte do elenco de Roud 6 com essa roupa e esse cabelo”, escreveu um rubro-negro. “Dá para notar ele aqui de Madureira”, brincou outro.

Alcaraz diretamente de round 6 kkkkk pic.twitter.com/H51UFdb4OZ — Luan Arrascaeta ᶜʳᶠ (@Luanszsou) January 8, 2025

“Ainda bem que agora o clube conta com psicólogo, pois o Alcaraz não está bem”, disse outro torcedor.

O Alcaraz saiu de um show do restart em 2013 e foi para o ninho se apresentar kkkkk pqp — NKᶜʳᶠ (@eumermoNK) January 8, 2025

Reapresentação do Flamengo

O elenco rubro-negro se reapresentou na tarde da última quarta-feira (8) para realizar exames e conhecer os novos funcionários do Ninho do Urubu. A preparação do grupo, no entanto, ocorrerá fora do Brasil neste primeiro momento.

A delegação embarca para Gainesville, no estado da Flórida, nesta sexta-feira (9) para iniciar as atividades visando o amistoso de pré-temporada. O Rubro-Negro encara o São Paulo no dia 19 de janeiro, às 17h (de Brasília), na casa do time de Lionel Messi, no Chase Stadium.

