Um dos reforços do Fluminense para a temporada 2025, Juan Pablo Freytes, de 24 anos, assinou vínculo em definitivo até o fim de 2028. Revelado pelo Newell´s Old Boys, da Argentina, o defensor conhece bem Kevin Serna, visto que atuava pelo Alianza Lima. Na coletiva de apresentação, o atleta citou suas principais características.

“O Fluminense é um desafio enorme para minha carreira, minha família. Elegemos o Fluminense por entender que seria a melhor opção.. É um sonho de todo jogador de criança atuar em um grande clube. Estou muito feliz com essa oportunidade. Sou um jogador físico, técnico. Esperamos poder ajudar o Fluminense neste âmbito. Estou aqui para dar 100%”, disse.

“Não tenho problema. Por atuar nas duas posições, não me sinto mais cômodo num lado ou no outro. Sempre fui central, mas se tiver que jogar na lateral, vou estar pronto para ajudar no que precisar. O que o treinador disser, vou estar para ajudar a equipe”, garantiu.

Relação com Serna e Thiago Silva como referência

Ao longo da entrevista, o defensor falou sobre a relação com Kevin Serna, com quem atuou junto no Alianza Lima, do Peru. Ele revelou ter conversado com o atacante antes de chegar ao Rio de Janeiro para entender como funciona internamente o clube do Rio de Janeiro. Além disso, falou com entusiasmo sobre poder atuar ao lado de Thiago Silva.

“A verdade é que todos sabem que ele (Thiago Silva) é um dos melhores zagueiros do mundo, acredito que ele tem sido um dos melhores jogadores do Brasil. Então, vamos torcer para que eu possa aprender com ele, com toda a sua experiência. Poder dividir o campo com ele vai ser muito bom”, frisou o defensor que também tem passagens por Independiente Rivadavia, da Argentina, e Unión La Calera, do Chile.

“Joguei com Serna. Estive falando com ele antes de vir para cá. É um jogador muito bom, todos o conhecem. Quando apareceu a oportunidade de vir ao Fluminense, perguntei como era o âmbito no clube, os jogadores, as pessoas, a cidade. Queria saber com mais profundidade. Nesse sentido, ele descreveu tudo com perfeição. Tínhamos uma boa relação desde antes e estou feliz em estar com ele aqui”, concluiu.