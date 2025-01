Carlinhos está liberado para estreia do Flamengo pelo Carioca

O Flamengo tem um “reforço” para a estreia do Campeonato Carioca. O clube conseguiu a conversão da pena de suspensão do atacante Carlinhos, que agora está liberado para entrar em campo. A pena inicial era de 30 dias de suspensão, mas foi convertida em multa de R$ 20 mil. Ele só estaria liberado no dia 19 de janeiro.

Carlinhos, afinal, recebeu 30 dias de suspensão por empurrar a cabine do VAR na partida contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro de 2024. Além disso, ele também uma multa de R$ 5 mil.

O atacante é até o momento o único centroavante do elenco principal à disposição do Flamengo. O clube, afinal, não renovou contrato com Gabigol, que fechou com o Cruzeiro. Além disso, Pedro ainda se recupera de grave lesão no ligamento do joelho e deve voltar somente para o Mundial de Clubes 2025.

Além do atacante, Pablo, Cleiton, Dyogo Alves e Lorran também ficam à disposição do técnico Cléber dos Santos. Os jogadores do time principal devem ser relacionados para a partida contra o Volta Redonda no dia 25 de janeiro, apenas na quinta rodada.

Carlinhos está com o elenco que vai disputar o Campeonato Carioca. Ele recebeu férias antecipadas no final do ano passado e se reapresentou no dia 27 de dezembro. O elenco viaja para o Nordeste no sábado, quando encara o Boavista, às 16h, na Arena Batistão, em Aracaju.