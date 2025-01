Palmeiras x Oeste, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

xx

O Palmeiras recebe o Oeste nesta quinta-feira (9/1), às 17h (de Brasília), na Arena Barueri, pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo. O Verdão vem de duas goleadas e precisa de apenas um empate para garantir a primeira posição do Grupo 19. Já o time de Itápolis precisa vencer o Alviverde para terminar na liderança. O fato é que as duas equipes já estão classificadas para o mata-mata. Este duelo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua jornada esportiva a partir das 16h sob o comando e a narração de Christopher Henrique.